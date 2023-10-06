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Суд в третий раз за год оштрафовал Oxxxymiron за нарушение закона об иноагентах

Петербургский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) (псевдоним — Oxxxymiron, Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом)) за непредставленные в Минюст России сведения о себе как иноагенте.

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