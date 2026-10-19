🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — публицист, экономический эксперт Александр Роджерс Всякая государственность, как и любая цивилизация «человеков разумных» опирается на сознательность отдельных личностей, объединённых в гражданское общество.