Коктейль "Слёзы либерала". Правительство готовится к распечатке "кубышки Силуанова"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫБизнес и финансыКоктейль "Слёзы либерала". Правительство готовится к распечатке "кубышки Силуанова" Стратегия главы Министерства финансов Антона Силуанова "всё в резервы, ничего на развитие", видимо, начала давать сбой.Вернуться к статье276НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрМикроэлектронику губят еще с советских времен. У нас традиция. На АЗЛК в свое время было самое современное оборудование в Европе. И что? Сдали на металлолом. У нас традиция. В Коломне был один из пяти в мире крупнейших заводов по производству тяжелых станков. Каждый размером с пятиэтажный дом. Инженеры и мастера этих заводов знали друг друга. И что? Задушили кредитами и сдали на металлолом. У нас традиция. Теперь китайцам дорогу строим. Быстрее их танки до Москвы добегут. В Алабино уже примерились. И что? У нас традиция: пар в гудок, деньги - на ветер. Теперь еще и в офшор.кормчийСпасибо за это ЕБН и его "эффективным менеджерам " !ВХвячеслав харченкоЭлектронику уничтожили накорню.Валерий ВорожищевНе всё так плохо. Страна по сравнении с другими развивается. Благо, что ещё остались мозги образованных людей. В этом деле спешка не нужна.ААлександрЖаль, что они не там, где кубышки распечатывают.Александр РожковА кто сравнивал развитие? Вы что ли?кормчийБыл один министр финансов, теперь Счётной палатой заведует, так тот весь резервный фонд угрохал в пиндоские облигации.ВБВадим БеловНе понял, что вы имеете ввиду под словом "облигации"? Если доллары, то ФНБ сейчас тоже состоит из них.кормчийХорошо, не облигации -американские ценные бумаги. Устраивает ?ВБВадим БеловТеперь понятно, спасибо за пояснение. Извините за доставленное беспокойство.кормчийАлексей СафроновНесмотря на слёзные причитания и даже серьёзные ошибки, наш локомотив часто вопреки логики уверенно идёт в перед!Максим БуровГрамотно подмечено. Именно в перед!:)bianka БелаяЭто и дополнительные рабочие места, хорошие зарплаты, значит, хорошие налоги, значит, повышение пенсий и зарплат бюджетникам. Повышение потребительского спроса= стимулирование и других производств.ВБВадим БеловУ вас хорошая фантазия! Я так не считаю, "симбиоз" существующей власти с олигархической верхушкой, половина которой состоит из иностранцев, этого сделать не позволит.bianka БелаяА у вас никакущая фантазия. Как у любого нудиста: нудить- вот всё, на что вы способны, сорняки.ВБВадим БеловИзвините, но я вас не оскорблял (сорняки). Видимо вам ещё нужно учиться культуре общения в публичном пространстве. Пока заношу вас в чс.Александр РожковПеред выборами чего не распечатаешь? Главное, дарагия таварищчи, удержать власть! Цели - это ничто, Власть - это все!ВИВладимир ИвановНу, для начала предположим, что вряд ли это -кубышка Силуанова. Скорее, это кубышка самого Путина. Не зря он ее так берег и заявлял, что "Кремль не собес"...Я совершенно не в восторге от таких планов правительства. Всё мало что дает российской экономике, которая давно в заднице глубокой. А граждане получат того меньше, ничего не получат. Так что народным благосостоянием тут и близко не пахнет....Пусть уж лучше лежит, когда-нибудь пригодится. Когда сменится власть и надо будет вытаскивать снова страну из этой помойки, в которую ее вогнал этот режим.Vasja ChabibulinПошёл либерастный вой.ВХвячеслав харченкоКогда сменится власть, исчезнет и кубышка.Александр ДементьевМолчи, дурак. За умного сойдёшьАлла ДубининаЧто б начать что то менять надо спросить у народа что ему не нравится и чего он хочет .Потому что все эти прожекты не для благосостояния народа а то что колонии позволили из закромов умыкнуть ее кураторы колонизаторы.Александр ДементьевКак браво автор заявил, что средства ФНБ начинают работать на благо России. Собирали эти средства со всех россиян, а потратят в основном на Питер и окрестности Москвы. И, как правило , половину распилят.... Не могут капиталисты спокойно спать рядом с такими деньгами. Обязательно ноги приделают.СергейКомментарий скрытСергейКомментарий скрытСергейКомментарий скрытКомментировать
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