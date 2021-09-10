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Коктейль "Слёзы либерала". Правительство готовится к распечатке "кубышки Силуанова"

Коктейль "Слёзы либерала". Правительство готовится к распечатке "кубышки Силуанова"

Стратегия главы Министерства финансов Антона Силуанова "всё в резервы, ничего на развитие", видимо, начала давать сбой.

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Александр
Микроэлектронику губят еще с советских времен. У нас традиция. На АЗЛК в свое время было самое современное оборудование в Европе. И что? Сдали на металлолом. У нас традиция. В Коломне был один из пяти в мире крупнейших заводов по производству тяжелых станков. Каждый размером с пятиэтажный дом. Инженеры и мастера этих заводов знали друг друга. И что? Задушили кредитами и сдали на металлолом. У нас традиция. Теперь китайцам дорогу строим. Быстрее их танки до Москвы добегут. В Алабино уже примерились. И что? У нас традиция: пар в гудок, деньги - на ветер. Теперь еще и в офшор.
кормчий
Спасибо за это ЕБН и его "эффективным менеджерам " !
вячеслав харченко
Электронику уничтожили накорню.
Валерий Ворожищев
Не всё так плохо. Страна по сравнении с другими развивается. Благо, что ещё остались мозги образованных людей. В этом деле спешка не нужна.
Александр
Жаль, что они не там, где кубышки распечатывают.
Александр Рожков
А кто сравнивал развитие? Вы что ли?
кормчий
Был один министр финансов, теперь Счётной палатой заведует, так тот весь резервный фонд угрохал в пиндоские облигации.
Вадим Белов
Не понял, что вы имеете ввиду под словом "облигации"? Если доллары, то ФНБ сейчас тоже состоит из них.
кормчий
Хорошо, не облигации -американские ценные бумаги. Устраивает ?
Вадим Белов
Теперь понятно, спасибо за пояснение. Извините за доставленное беспокойство.
кормчий
Алексей Сафронов
Несмотря на слёзные причитания и даже серьёзные ошибки, наш локомотив часто вопреки логики уверенно идёт в перед!
Максим Буров
Грамотно подмечено. Именно в перед!:)
bianka Белая
Это и дополнительные рабочие места, хорошие зарплаты, значит, хорошие налоги, значит, повышение пенсий и зарплат бюджетникам. Повышение потребительского спроса= стимулирование и других производств.
Вадим Белов
У вас хорошая фантазия! Я так не считаю, "симбиоз" существующей власти с олигархической верхушкой, половина которой состоит из иностранцев, этого сделать не позволит.
bianka Белая
А у вас никакущая фантазия. Как у любого нудиста: нудить- вот всё, на что вы способны, сорняки.
Вадим Белов
Извините, но я вас не оскорблял (сорняки). Видимо вам ещё нужно учиться культуре общения в публичном пространстве. Пока заношу вас в чс.
Александр Рожков
Перед выборами чего не распечатаешь? Главное, дарагия таварищчи, удержать власть! Цели - это ничто, Власть - это все!
Владимир Иванов
Ну, для начала предположим, что вряд ли это -кубышка Силуанова. Скорее, это кубышка самого Путина. Не зря он ее так берег и заявлял, что "Кремль не собес"...Я совершенно не в восторге от таких планов правительства. Всё мало что дает российской экономике, которая давно в заднице глубокой. А граждане получат того меньше, ничего не получат. Так что народным благосостоянием тут и близко не пахнет....Пусть уж лучше лежит, когда-нибудь пригодится. Когда сменится власть и надо будет вытаскивать снова страну из этой помойки, в которую ее вогнал этот режим.
Vasja Chabibulin
Пошёл либерастный вой.
вячеслав харченко
Когда сменится власть, исчезнет и кубышка.
Александр Дементьев
Молчи, дурак. За умного сойдёшь
Алла Дубинина
Что б начать что то менять надо спросить у народа что ему не нравится и чего он хочет .Потому что все эти прожекты не для благосостояния народа а то что колонии позволили из закромов умыкнуть ее кураторы колонизаторы.
Александр Дементьев
Как браво автор заявил, что средства ФНБ начинают работать на благо России. Собирали эти средства со всех россиян, а потратят в основном на Питер и окрестности Москвы. И, как правило , половину распилят.... Не могут капиталисты спокойно спать рядом с такими деньгами. Обязательно ноги приделают.
Сергей
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Сергей
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Сергей
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