В Казани пройдет фестиваль Dog-Fest для посетителей с их питомцами. Мероприятие состоится в 30 июня в торговом центре МЕГА, который является первым в Татарстане, предоставляющим бесплатные сервисы для гостей с домашними животными.
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