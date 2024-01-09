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Intel представила 18 новых моделей настольных процессоров Raptor Lake Refresh — все без ...

Intel представила 18 новых моделей настольных процессоров Raptor Lake Refresh — все без ...

Intel представила 18 новых моделей настольных процессоров Raptor Lake Refresh — все без возможности разгонаКомпания Intel придерживается привычной стратегии вывода на рынок новых семейств процессоров, поэтому сперва в прошлом году были представлены модели Raptor Lake Refresh со свободным множителем для любителей разгона, а текущий год производитель начал с расширения ассортимента ещё на 18 моделей, но уже с заблокированным множителем.

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