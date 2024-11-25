Телевизоры в ремейке Silent Hill 2 скрывают зашифрованные сообщения — они написан...

Телевизоры в ремейке Silent Hill 2 скрывают зашифрованные сообщения — они написаны с помощью азбуки МорзеЗашифрованное в полароидных фотографиях послание оказалось не единственным секретным сообщением разработчиков из польской студии Bloober Team игрокам ремейка культового психологического хоррора Silent Hill 2.
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