"МК": В "Крокусе" нашли адресованную Трампу записку с угрозой нового теракта

В здании "Крокус Сити Молла" нашли записку странного содержания и задержали ее автора.В здании, расположенном по соседству с «Крокус Сити Холлом», обнаружили записку, адресованную кандидату в президенты США Дональду Трампу.
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