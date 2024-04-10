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"МК": В "Крокусе" нашли адресованную Трампу записку с угрозой нового теракта

"МК": В "Крокусе" нашли адресованную Трампу записку с угрозой нового теракта

В здании "Крокус Сити Молла" нашли записку странного содержания и задержали ее автора.В здании, расположенном по соседству с «Крокус Сити Холлом», обнаружили записку, адресованную кандидату в президенты США Дональду Трампу.

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