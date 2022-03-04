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Стало известно, с какой целью клубы РПЛ обсуждают досрочное завершение сезона

Стало известно, с какой целью клубы РПЛ обсуждают досрочное завершение сезона

Состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором представители команд обсудили календарь на концовку сезона-2021/22.

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