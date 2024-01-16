Лицедеи показывают то, что хочет видеть публика

После скандала с голой вечеринкой у меня было в дико модном телеграме несколько дискуссий, по мотивам которых я и хочу сейчас, когда основные страсти улеглись и можно всё спокойно анализировать и извлекать уроки из случившегося, написать небольшой постик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии