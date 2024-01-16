СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    "Мне насрать на человечество" - тут по лексикону все понятно! тупое, необразованное нацистское быдло! ((((твой божок ...Вам не нравится п...
  • Aleksandr Sobolev
    володька опять - самое тупое и необразованное существо - постоянно тут везде! Я вот неделями в инете не бываю, как и ...Вам не нравится п...
  • Юрий Селиванов
    ☝️это горбачёвско-ельнынские проделки, показывать всему миру, - какие мы открытые. Вот оттуда и пошли иностранные наб...Терпение лопнуло:...

Лицедеи показывают то, что хочет видеть публика

После  скандала  с  голой  вечеринкой  у  меня  было  в    дико  модном  телеграме  несколько  дискуссий,  по  мотивам  которых  я   и  хочу  сейчас,  когда   основные   страсти   улеглись  и  можно  всё  спокойно  анализировать  и     извлекать    уроки   из  случившегося,  написать   небольшой  постик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх