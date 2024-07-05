Кино: Муж привёл в дом новую возлюбленную, а жена поблагодарила его за это: Судьба Ольги Гобзевой

Она ворвалась в мир кино в 1960-е годы и сразу же завоевала сердца миллионов зрителей. Ольгу Гобзеву часто называли «тургеневской девушкой», потому что она казалась такой чистой и светлой, словно с неё писатель брал пример, когда создавал образы своих героинь.