ЗАЭС под ударом. Беспилотником ВСУ попали в важный узел станции

В результате нового удара беспилотником со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару был повреждён трансформатор, что создало серьёзную угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии