RT: почти 50% работодателей считают, что подработка влияет на основную работу

Многие руководители компаний считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основном месте работы – об этом заявили 47% представителей организаций, принявших участие в соответствующем исследовании.
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