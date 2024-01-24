Саботажники уже «вкапывают в землю» помощь бойцам СВО!!! Как такое вообще может происходить?

Олег Самойлов

Бред чистейшей воды! Во-первых, груз гуманитарки идет в сопровождении военной автоинспекции, во-вторых, идет не одна машина с ОДНИМ водителем, а НЕСКОЛЬКО и в каждой машине еще и сопровождающий этот груз человек, в-третьих, каждую такую колонну отслеживают на ВСЕМ маршруте движения и контролируют ее движение согласно разработанному графику, в-четвертых, по прибытию в точку назначения осуществляется передача груза с оформлением всех надлежащих документов и в-пятых, если у кого-то и могла возникнуть дикая мысль о ликвидации груза, то должна была быть соответствующая организация, груз должен быть по новой загружен в транспорт и вывезен в тот район, куда собирались. А сейчас не вдруг-то даже на машине высокой проходимости по полям покатаешься! Особенно груженой! Да и свидетелей погрузки со склада найти не так уж и сложно!