Уму непостижимая информация – в городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников СВО.
Саботажники уже «вкапывают в землю» помощь бойцам СВО!!! Как такое вообще может происходить?
Комментарии
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Сергей Евдокимов
Дай Бог чтобы это было фейком, а то такой гнев и такое бешенство возникает , что хочется писать во все инстанции и поднимать всех на дыбы.
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19 час.
Олег Самойлов
Бред чистейшей воды! Во-первых, груз гуманитарки идет в сопровождении военной автоинспекции, во-вторых, идет не одна машина с ОДНИМ водителем, а НЕСКОЛЬКО и в каждой машине еще и сопровождающий этот груз человек, в-третьих, каждую такую колонну отслеживают на ВСЕМ маршруте движения и контролируют ее движение согласно разработанному графику, в-четвертых, по прибытию в точку назначения осуществляется передача груза с оформлением всех надлежащих документов и в-пятых, если у кого-то и могла возникнуть дикая мысль о ликвидации груза, то должна была быть соответствующая организация, груз должен быть по новой загружен в транспорт и вывезен в тот район, куда собирались. А сейчас не вдруг-то даже на машине высокой проходимости по полям покатаешься! Особенно груженой! Да и свидетелей погрузки со склада найти не так уж и сложно!
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10 час.
Михаил Мамонов
легко все это произошедшее обозвать ФЕЙКОМ , чтобы ничего не делать и никак не разбираться . думаю Ск займется этим делом и даст ему оценку. а мне вот почему то кажется что фейком теперь это называют как раз причастные к этому дикому факту люди чтобы попытаться замолчать ситуацию ...как вам такой сценарий
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3 час.
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