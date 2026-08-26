Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире информационной службы "Вести" 26 августа заявил, что коллективный Запад использует киевский неонацистский режим и делает все для его масштабного вооружения ради борьбы с Россией и искусственного сдерживания ее развития .