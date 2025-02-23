Песков высказался о намерениях республиканцев вывести США из ООН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину поделился мнением о намерениях республиканцев вывести США из ООН.
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