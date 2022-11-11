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Волкановски про бой с Махачевым: «Не беспокойтесь об этом»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски ответил на вопрос о поединке с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

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