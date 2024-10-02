Клиенты Wildberries получили возможность искать товары с помощью нейросети

Она учитывает мелкие детали изображения, рисунок и текстуру Wildberries запустил нейросеть для улучшения процесса поиска товаров на маркетплейсе по фото, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
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