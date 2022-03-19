Телеканал "КРЫМ 24"

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Меньше 400 человек заболели COVID-19 в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 395 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

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