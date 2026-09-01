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Главное за ночь и утро 1 сентября: дроны ВСУ, пожар в порту Усть-Луга, аэропорты

Главное за ночь и утро 1 сентября: дроны ВСУ, пожар в порту Усть-Луга, аэропорты

За ночь и на утро 1 сентября главными темами стали атаки беспилотников ВСУ на Москву и Ленинградскую область, пожар в портовой зоне Усть-Луги и ограничения на работу нескольких аэропортов.

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