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Людей закидывали гранатами. Беженцы из Изюма и Купянска о зверствах ВСУ

Людей закидывали гранатами. Беженцы из Изюма и Купянска о зверствах ВСУ

В одном из санаториев Ейска потихоньку привыкают к мирной жизни семьи, которым чудом удалось выбраться из Харьковской области в Россию после того, как ВСУ решил их «освободить».

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