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ИА Реалист

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Пентагон проверил офицеров на полиграфе после утечек об Иране

Пентагон проверил офицеров на полиграфе после утечек об Иране

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон провёл беспрецедентную операцию по выявлению утечек информации о войне с Ираном — проверке на полиграфе подверглись около 50 офицеров и гражданских служащих из Объединённого комитета начальников штабов.

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