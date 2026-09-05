Пентагон проверил офицеров на полиграфе после утечек об Иране

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пентагон провёл беспрецедентную операцию по выявлению утечек информации о войне с Ираном — проверке на полиграфе подверглись около 50 офицеров и гражданских служащих из Объединённого комитета начальников штабов.
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