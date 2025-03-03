В России с 1 марта смягчили требования к выдаче ипотеки

В России смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов. По решению Центробанка, с 1 марта снижены надбавки к коэффициентам риска с первым взносом более 20%, который одобрили наименее закредитованным заемщикам.
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