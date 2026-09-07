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Район Коптево

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Коптевскому рынку осталось работать меньше трех недель

Коптевский рынок проработает до 27 сентября. Далее его ждет снос.  Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в администрации рынка.

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