Европейская страна решила увеличить импорт российского газа В начале января Чехия нарастили покупку газа из России.
Пронедра
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Европейская страна решила увеличить импорт российского газа В начале января Чехия нарастили покупку газа из России.
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