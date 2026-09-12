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Новости Брянска

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Пенсии военных и силовиков в Брянской области с 1 октября вырастут на 4%

Пенсии военных и силовиков в Брянской области с 1 октября вырастут на 4%

Пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств повысят примерно на 4%. Пенсионеры старше 80 лет будут получать фиксированную выплату и надбавку за уход.

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