Rosette Nebula

Многие из вас слышали о созвездии Единорога. Однако его мало кто видел. Он занимает важное пространство между Орионом и его «небесными псами», Большим Псом и Малым Псом, и, к сожалению, не имеет ярких звезд.
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