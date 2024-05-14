Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    Начало неплохое,  вот так методично  всю дрянь надо выселять ие России."Бьют из-за фамил...
  • Анатолий Витушкин
    Вот когда не только мигранты, но и их дети перестанут ходить с ножами, как стаей шакалов толпой избивать русского пар..."Бьют из-за фамил...
  • Александр Созинов
    Вот он и подкрался - "...бессмысленный и беспощадный..."! А всë из-за попустительства чиновников! Я крайне возмущëн л..."Бьют из-за фамил...

Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб

Зарплаты скачут галопом. Не могут найти шлифовщика по металлу на 400 тыс руб

Уж не знаю верить этому или нет, но СМИ наперебой сообщают, что рынок труды и рынок зарплат в России переживают революционный период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх