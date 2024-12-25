Лжесиловики выманили у известного физика из Петербурга 8,4 млн рублей. Как стало известно Мойке78, уловкам аферистов поверил 80-летний житель Кондратьевского проспекта, доктор физико-математических наук.
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Лжесиловики выманили у известного физика из Петербурга 8,4 млн рублей. Как стало известно Мойке78, уловкам аферистов поверил 80-летний житель Кондратьевского проспекта, доктор физико-математических наук.