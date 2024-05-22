В Черногории прошел протест против резолюции по Сребренице

В среду вечером перед зданием правительства Черногории в Подгорице состоялся массовый протест против решения властей о поддержке резолюции ООН по геноциду в Сребренице, сообщает черногорский портал Vijesti.
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