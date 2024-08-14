Штрафовать за сорняки на дачных участках собираются с 15 августа: кто на самом деле из дачников будет наказан Ольга БезродняяТеперь, согласно законодательству, собственников земельных участков будут штрафовать за несвоевременный уход за территорией, в частности за наличие сорняков.