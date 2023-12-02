Психолог Бирарова: тревожность россиян растет на фоне подведения итогов года

Опрос показал, что большинство россиян испытывают те или иные страхи перед Новым годом. Причем топ главных опасений практически не меняется из года в год: больше всего людей страшат болезни и беды, которые могут случиться с их детьми.
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