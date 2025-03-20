Страховка банковского вклада может вырасти вдвое – до 3 млн рублей

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках может вырасти до 3 млн рублей. Соотвествующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по социальной политике, в пятницу, 21 марта, РИА Новости.
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