Страховка банковского вклада может вырасти вдвое – до 3 млн рублей

Максимальный размер страхового возмещения по вкладам граждан в банках может вырасти до 3 млн рублей. Соотвествующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по социальной политике, в пятницу, 21 марта, РИА Новости.