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Индия создаст в городах запретные зоны для автомобилей с ДВС

Индия создаст в городах запретные зоны для автомобилей с ДВС

В индийский бюджет на 2022 год включены расходы на электрификацию транспорта.Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила во вторник, что бюджет на 2022/2023 годы заложит основу для экономического роста за счет государственных инвестиций.

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