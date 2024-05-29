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AFP: Украина применила западное оружие для удара близ Краснодара

AFP: Украина применила западное оружие для удара близ Краснодара

Украина применила западное оружие для удара, нанесенного близ города Краснодара. Об этом проинформировало Agence France-Presse (AFP), которое сослалось на «множество западных источников».

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Комментарии
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Александр Ляшенко
тебя надо на время пристрелить,твоя истерика нужна только тебе одному,ты без неё,баба худая,прыщавая,вонючая. Лечись,догоняй и головой об стену.А вот во время ВОВ,тебя бы сразу  к стенке,и ты это,похоже знаешь,но  истеришь с удовольствием.С какой целью,засланец?
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17 час.
АндрейБорков
Кто из нас засланец еще нужно выяснить, при  чем с толком, чувством и расстановкой. Если у тебя есть свое мнение на поднятую тему, то просто выскажи его и не надо самому истерить и хамить незнакомым людям. Хамство может очень хреново закончиться, для тебя. В моем кармане лежат пенсионное удостоверение старшего офицера ПС ФСБ РФ, 32 календарных года службы из них более 25 на Границе, рядом - удостоверение ВЕТЕРАНА ПВ. На парадной тужурке более 15 различных наград, включая гос.награды, а так же &quot;поплавок&quot; Академии им Кузнецова(ВМФ). А вопросы мной подняты насущные, лексика правда корабельная, но без &quot;загибов&quot;. А ты кто такой, что бы мне хамить и рекомендовать непотребности? У тебя воинское звание должно быть, как минимум генерал-майор или контр-адмирал, что бы что то мне высказывать. Опять же, я спросил (цитирую себя) - &quot;...Может я чего то не догоняю? Просветите пожалуйста....&quot; А теперь цитирую тебя, твой ответ на мой вопрос - &quot;...тебя надо на время пристрелить,твоя истерика нужна только тебе одному,ты без неё,баба худая,прыщавая,вонючая....&quot; И кто из нас УРОД КОНЧЕННЫЙ? Угадай с 3-х раз.
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16 час.
Анатолий Анатольев
ОНО предатель, не тратьте нервы на ..... -  ОНО не достоин!!!!
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15 час.

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