AFP: Украина применила западное оружие для удара близ Краснодара

АндрейБорков

Кто из нас засланец еще нужно выяснить, при чем с толком, чувством и расстановкой. Если у тебя есть свое мнение на поднятую тему, то просто выскажи его и не надо самому истерить и хамить незнакомым людям. Хамство может очень хреново закончиться, для тебя. В моем кармане лежат пенсионное удостоверение старшего офицера ПС ФСБ РФ, 32 календарных года службы из них более 25 на Границе, рядом - удостоверение ВЕТЕРАНА ПВ. На парадной тужурке более 15 различных наград, включая гос.награды, а так же "поплавок" Академии им Кузнецова(ВМФ). А вопросы мной подняты насущные, лексика правда корабельная, но без "загибов". А ты кто такой, что бы мне хамить и рекомендовать непотребности? У тебя воинское звание должно быть, как минимум генерал-майор или контр-адмирал, что бы что то мне высказывать. Опять же, я спросил (цитирую себя) - "...Может я чего то не догоняю? Просветите пожалуйста...." А теперь цитирую тебя, твой ответ на мой вопрос - "...тебя надо на время пристрелить,твоя истерика нужна только тебе одному,ты без неё,баба худая,прыщавая,вонючая...." И кто из нас УРОД КОНЧЕННЫЙ? Угадай с 3-х раз.