«Онегин» стал лучшим официальным релизом этого уик-энда. В чем причины?

Кинокритики негативно высказывались в отношении новой адаптации пушкинского романа, но публика все равно с удовольствием смотрит картинуФильм «Онегин» заработал за четыре дня проката больше 340 млн рублей, свидетельствуют данные из системы ЕАИС на 11 утра понедельника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии