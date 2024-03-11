«Онегин» стал лучшим официальным релизом этого уик-энда. В чем причины?

Кинокритики негативно высказывались в отношении новой адаптации пушкинского романа, но публика все равно с удовольствием смотрит картинуФильм «Онегин» заработал за четыре дня проката больше 340 млн рублей, свидетельствуют данные из системы ЕАИС на 11 утра понедельника.