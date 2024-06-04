Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Военные артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр» при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра в Херсонской области.
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