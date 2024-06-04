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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Военные артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр» при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра в Херсонской области.

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