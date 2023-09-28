БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Легко ли быть атеистом в светском Казахстане, сами атеисты не скажут

Легко ли быть атеистом в светском Казахстане, сами атеисты не скажут

Казахстан – светское демократическое государство, гласит статья 1 Основного закона республики. Согласно Конституции в РК, свобода совести защищается государством, можно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

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