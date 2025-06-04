Пентагон намерен сократить расходы на снимки с коммерческих спутников

Пентагон намерен сократить расходы на снимки с коммерческих спутниковВ ближайшее время США сократят расходы на закупку спутниковых снимков земной поверхности у различных коммерческих компаний вроде Maxar (https://russian.
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