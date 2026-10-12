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Сводка на 12 октября! Контратаки в Красном Лимане, страшная битва за Липцы - огромные потери ВСУ

Сводка на 12 октября! Контратаки в Красном Лимане, страшная битва за Липцы - огромные потери ВСУ

Направления фронта ▪️ На Краснолиманском направлении продолжаются встречные бои в районах Заречного и Ямполя.

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