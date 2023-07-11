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А что собственно такого нового сказал Песков?) Ничего

А что собственно такого нового сказал Песков?) Ничего

Волна радости и восторга накрыла некоторых, а зря, ребятушки.  Ничего нового!  И Шойгу, и Герасимов - работают!) Все , что нужно знать и помнить, все уже сказано! Повторю полностью, если кто-то собирается вырывать цитаты.

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Комментарии
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Yura Gladkoborodov
А может тот должен ответить,кто их послал? И желательно фамилию в студию и по чьему приказу были посланы пилоты. А то у нас в России чья фамилия на слуху -тот и крайний. Как и про нашего Президента.Чуть что-Президент виноват,а то что внутренними делами должен Мишустин с целым выводком министров должен заниматься,почему то все забывают.Как и за Медведева быстро все забыли он же теперь все правильно говорит.
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4 час.
ВА
Валерий А
Если не будет соответствующих выводов (суда над Пригожиным и теми, кто виноват за сбитые самолеты и вертолеты, полной оценки того, что произошло и чьи действия к этому привели) я и многие мои друзья будем думать стоит ли на следующих выборах поддерживать Путина. На сегодняшний день он имеет нашу поддержку
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2 час.
Леонид
Поддерживают у народа кашу в голове. Лишь бы народ умнеть не стал и задумваться на тему &quot;что вообще происходит&quot;. И тем более, не начал отстаивать свои права.
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2 час.

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