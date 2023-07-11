А что собственно такого нового сказал Песков?) Ничего

Yura Gladkoborodov А может тот должен ответить,кто их послал? И желательно фамилию в студию и по чьему приказу были посланы пилоты. А то у нас в России чья фамилия на слуху -тот и крайний. Как и про нашего Президента.Чуть что-Президент виноват,а то что внутренними делами должен Мишустин с целым выводком министров должен заниматься,почему то все забывают.Как и за Медведева быстро все забыли он же теперь все правильно говорит.

ВА Валерий А Если не будет соответствующих выводов (суда над Пригожиным и теми, кто виноват за сбитые самолеты и вертолеты, полной оценки того, что произошло и чьи действия к этому привели) я и многие мои друзья будем думать стоит ли на следующих выборах поддерживать Путина. На сегодняшний день он имеет нашу поддержку