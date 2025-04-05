Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

Дональд Трамп ввёл в США чрезвычайное положение. Что случилось? На Америку обрушился тайфун невиданной силы? Или всполыхнул огромный пожар? Американцев затопило? У них разбушевалась неизвестная эпидемия? Или враги грозят военным ударом? Ничего этого нет.

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