Аномальное лето 2024: от рекордных температур до обильных снегопадов

Экстремальные погодные явления регистрируются этим летом по всему миру, поскольку глобальные температурные рекорды постоянно обновляются последние 12 месяцев, а "метеорологические шоки" привели к беспрецедентным засухам и наводнениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии