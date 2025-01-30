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Кох: Украина должна взять ответственность за еврейские погромы и признать Одессу русской

Кох: Украина должна взять ответственность за еврейские погромы и признать Одессу русской

Политнавигатор Европарламент, осудивший Россию за «фальсификацию истории», должен осудить за это же Украину.

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Комментарии
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М
Мария
Интересно, а сами одесситы как считают?
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8 час.
Александр Николаевич
За два дня до &quot;Дома профсоюзов&quot; проезжали транзитом через Одессу в Крым. Попросили местного таксиста город показать. На площади с памятником Екатерине он гордо рассказывал, что памятник круглосупочно охраняет милиция в штатском и что рога бандеровцам одесситы быстро обламают. А через день пришел в Одессу &quot;Поезд дружбы&quot; с западенщины... Кстати, такой же поезд, позже не рискнул даже границу Крыма пересечь!
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4 час.
Людмила Редько
И какая странность: если посмотреть мировую историю за последние 2 тысячи лет, то евреев почему-то с завидной регулярностью изгоняли из всех стран, где они поселялись. Интересно почему?
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1 час.
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