Кох: Украина должна взять ответственность за еврейские погромы и признать Одессу русской

Александр Николаевич

За два дня до "Дома профсоюзов" проезжали транзитом через Одессу в Крым. Попросили местного таксиста город показать. На площади с памятником Екатерине он гордо рассказывал, что памятник круглосупочно охраняет милиция в штатском и что рога бандеровцам одесситы быстро обламают. А через день пришел в Одессу "Поезд дружбы" с западенщины... Кстати, такой же поезд, позже не рискнул даже границу Крыма пересечь!