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Sun: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение на пост премьера станет катастрофой

Sun: Сунак указал Джонсону на то, что его возвращение на пост премьера станет катастрофой

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак во время встречи с бывшим премьер-министром страны Борисом Джонсоном дал ему понять, что его возвращение на пост главы правительства Соединенного Королевства станет катастрофой для Консервативной партии.

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