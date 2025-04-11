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Калужские новости

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11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских лагерей

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских лагерей

Дата 11 апреля установлена в память о восстании заключенных концлагеря Бухенвальд в 1945 году. Изможденные узники, среди которых было много советских граждан, смогли захватить контроль над лагерем, перерезав колючую проволоку под током и обезоружив охрану.

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