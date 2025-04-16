Генпрокуратура пытается изъять в ОАЭ пять квартир у бывшего инспектора ДПС

Запрос об изъятии пяти квартир в Дубае, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС, направила Генеральная прокуратура РФ в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов, 15 апреля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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