Аргументы недели От трагедии до бюрократии: почему общество не готово мириться с «судебной гуманностью» к тем «ценным» подросткам, кто отнимает жизни у других Ночью 3 октября в центре Калуги, на улице Кирова, 15-летний подросток восточной внешности, гулявший в компании друзей, без всякого повода набросился на 46-летнего прохожего Дмитрия.
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Меч и только он сможет все исправить!!!
НАДОЕЛО СЛЫШАТЬ---ГУМАННОСТЬ СУДЬИ ---НАЗОВИТЕ ВСЕ СВОИМ ИМЕНЕМ -----ВЗЯТКА нет давно никаких судов
В тюрьму и надолго
так почему же эти судьи работают, а не в Мордовии...
Гуманность наших судей поражает- если бы это делали россиские дети-они бы сидели в колониях многие годы- а дети мигрантов у нас на "особом счету" им можно и без отсидки дальше хулиганить- я бы лишал право заниматьться судебной деятельностью тех судей -которые слишком гуманно и супер-толерантно судят детей мигрантов-по сути-это подрастающее покодение криминала- их надо сажать без всякого снисхождения и на большие сроки а так же депортировать и семьи из которых они вышли-таким образом подсудимые в большем % покинут пределы России ьез права на возвращение!