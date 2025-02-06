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Снукерист.ру

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Квалификация Welsh Open 2025. Обзор матчей второго раунда

Квалификация Welsh Open 2025. Обзор матчей второго раунда

Квалификация Welsh Open 2025 подходит к своему завершению. Англичанин Рики Уолден обыграл Артемия Жижина, Тепчайа Ун-Ну проиграл Бену Мертенсу, Джимми Уайт потерпел поражение от Скотта Дональдсона, а Стэн Муди, Джейми Кларк и Юань Сыцзюнь выиграли свои матчи второго отборочногораунда на турнире в Лландидно, сообщает WST Рики Уолден (фото: WST) Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты Рики Уолден обыграл Артемия Жижина со счетом 4-2 и вышел в финальную стадию турнира Welsh Open 2025.

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