Прогноз магнитных бурь на 27 ноября 2024 года: солнечная активность и её влияние на здоровье Ольга ВайленкоСолнечная активность и её последствия на Земле давно привлекают внимание учёных, метеорологов и людей, чувствительных к изменению магнитосферы.
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