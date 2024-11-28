Врач-реабилитолог Агапкин назвал способ снизить давление без лекарств

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как снизить давление без таблеток.В эфире программы "О самом главном", транслируемой на канале "Россия 1", врач-реабилитолог Сергей Агапкин обсудил способ снижения артериального давления без использования лекарственных препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии