Врач-реабилитолог Агапкин назвал способ снизить давление без лекарств

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, как снизить давление без таблеток.В эфире программы "О самом главном", транслируемой на канале "Россия 1", врач-реабилитолог Сергей Агапкин обсудил способ снижения артериального давления без использования лекарственных препаратов.